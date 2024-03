Skoki narciarskie. Dzisiaj wiatr nie pozwolił rozegrać w Vikersund konkursu Pucharu Świata w lotach

Zbyt mocny wiatr popsuł święto skoków w Vikersund. Dzisiaj loty były niemożliwe

W sobotę od rana organizatorzy mieli nad czym deliberować. Wiało mocno, momentami bardzo mocno, więc rozegranie zawodów stanęło pod znakiem zapytania. A grafik na sobotę był bardzo napięty. Przedpołudniowe zmagania kobiet zostały błyskawicznie odwołane, później tak samo postąpiono z serią próbną mężczyzn, przewidzianą na 14:45.

Pozostało liczyć, że do godz. 16 pogoda się uspokoi na tyle, by bezpiecznie przeprowadzić konkurs mężczyzn. Niestety, tak nie było. Wszedł więc w życie znany scenariusz - start zawodów przesuwano regularnie co pół godziny, a decyzja poprzedzana była posiedzeniem jury. Szybko stało się jasne, że nawet jeśli zawody się odbędą, to przeprowadzona zostanie tylko jedna seria.

Ostatecznie po jury meeting o godz. 16:45 zdecydowano o przełożeniu zawodów na kolejny dzień.