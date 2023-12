Skoki narciarskie dzisiaj. Wyniki drugiego konkursu Pucharu Świata w Klingenthal poniżej oczekiwań Polaków

Obiecujące wyniki Polaków dzisiaj w kwalifikacjach PŚ w skokach narciarskich w Klingenthal

Gorsze skoki Polaków w konkursie. Wyniki czołówki w PŚ w Klingenthal znów robią wrażenie

O ile w Klingenthal przed drugim konkursem Polacy zrobili krok do przodu, poprawili wyniki, to później było przynajmniej pół kroku do tyłu. W pierwszej serii normę wykonali dzisiaj tylko Żyła (17.) i Kubacki (23.), ale to na dzisiaj mimo wszystko wyniki poniżej oczekiwań. Odpadli natomiast Wąsek (37.) i Stękała (40.).