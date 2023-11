Skoki narciarskie dzisiaj. Wyniki kwalifikacji Pucharu Świata w Ruce pomyślne dla Polaków, ale bez rewelacji. Są powody do niepokoju?

Słabsze wyniki Polaków dzisiaj na treningu przed PŚ skokach w Ruce

Jakie skoki Polaków dzisiaj w Ruce? W kwalifikacjach wykonali normę, wyniki mogły być lepsze

To w kwalifikacjach, do których przystąpiło 58 zawodników, nie miało większego znaczenia. Trzeba jednak było skoczyć na tyle dobrze, by wyprzedzić ośmiu konkurentów. Zanim Polacy przystąpili do tej rywalizacji, wiadomo było, że poprzeczka nie będzie zbyt wysoko zawieszona. Wystarczyło uniknąć wpadki - która przytrafiła się m.in. doświadczonemu Szwajcarowi Killianowi Peierowi (97 m).