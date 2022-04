Skoki narciarskie. FIS będzie testować nowe zasady przeliczników za wiatr. Nowy sezon PŚ rozpocznie się w... Rosji?

Niemieckie media podały, że nowy sezon zimowego Pucharu Świata w skokach narciarskich ma się rozpocząć w... Niżnym Tagile, tak jak w poprzednich latach. Informację potwierdził dyrektor PŚ w skokach Sandro Pertile w rozmowie z portalem skijumping.pl. Wynika to z wstępnej wersji przyjętej przez FIS jeszcze we wrześniu ubiegłego roku. Na razie nie dokonano zmiany mimo agresji Rosji na Ukrainę i trwającej wojny. Najwyraźniej władze federacji zakładają, że do listopada/grudnia sytuacja się jakoś unormuje... PŚ mężczyzn w Niżnym Tagile, ośrodku pod Uralem, który ma otworzyć rywalizację w nowym cyklu, zaplanowany jest na 19-20 listopada 2022 r., zawody kobiet przewidziano na 3-4 grudnia. W Polsce zawody PŚ znów mają być w dwóch ośrodkach: 3-4 grudnia 2022 w Wiśle oraz 21-22 stycznia 2023 r. w Zakopanem (w obu przypadkach będą konkursy drużynowe i indywidualne).