Skoki narciarskie Innsbruck 2023. Wyniki Turnieju Czterech Skoczni, Polacy dzisiaj walczą o podium

Wyniki Turnieju Czterech Skoczni dobre dla Polaków

A może w końcu na podium wskoczy Kamil Stoch? Nasz najbardziej utytułowany zawodnik ostatnio najwyraźniej ustabilizował formę, ma dobre wyniki, jest w często jest w czołowej "10". Brakuje jedynie przełomu, który może dodać skrzydeł. Czy uda mu się to dzisiaj? Kwalifikacje były obiecujące.

W walce o wysokie lokaty liczyć się powinien także Słoweniec Anze Lanisek. z wyścigu po "Złotego Orła" odpadł Niemiec Karl Geiger, który nie zakwalifikował się do środowego konkursu w Innsbrucku.

Po dwóch konkursach Turnieju Czterech Skoczni głównym kandydatem do triumfu w całej imprezie jest Halvor Egner Granerud. Norweg wygrał oba wcześniejsze konkursy, w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen, i oczywiście jest liderem klasyfikacji łącznej, wyprzedza Dawida Kubackiego (o 26,8 pkt) i Piotr Żyłę (o 40,1 pkt). Ta trójka zresztą w ostatnich konkursach PŚ plasowała się w czołówce.

Wyniki skoków w Innsbrucku dobre dla Polaków. Dzisiaj powalczą o podium

We wtorek w Innsbrucku odbyły się kwalifikacje. Polacy są po nich w dobrych nastrojach: wygrał Dawid Kubacki, który wyprzedził Kamila Stocha. Do konkursu awansowało wszystkich sześciu Polaków, to dobre wyniki.