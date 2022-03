Skoki narciarskie. Kwalifikacje PŚ w Lillehammer (Raw Air) udane dla Polaków. Kamil Stoch i Dawid Kubacki w czołówce

W Lillehammer rozpoczęła się walka nie tylko o dobre wyniki, ale i o punkty w Raw Air. W skokach narciarskich to duże premie

W kwalifikacjach zazwyczaj chodzi o to, by załapać się do głównego konkursu, ewentualnie wygrać i zgarnąć premię od FIS. Reszta to statystyka.

W Lillehammer jednak wyniki mają znaczenie także na tym etapie, bo są zaliczanie do cyklu Raw Air. W nim natomiast walka rozgrywa się o pokaźne premie - zwycięzca zgarnie aż 35 tys. euro (u kobiet to 45 tys. euro).

Łącznie w Raw Air punktowanych będzie 6 startów - dwa konkursy (i kwalifikacje do nich) zaplanowano później w Oslo.