Skoki narciarskie. Maciej Kot na 10. miejscu w letniej Grand Prix w Courchevel. Była szansa na podium

Do Francji nie pojechali skoczkowie z kadry A, którzy trenują w Oberhofie. Szansę dostali „rezerwowi”, najlepiej wykorzystał ją Maciej Kot. Ten zawodnik poprzedni sezon spędził formalnie poza reprezentacją, indywidualne przygotowania nie dały dobrego efektu. Teraz zakopiańczyk deklaruje, że powalczy o miejsce w drużynie na najważniejsze imprezy. W Courchevel potwierdził, że stać go na to. Przynajmniej w I serii, po której plasował się na 2. pozycji. Przed nim był tylko medalista olimpijski Manuel Fettner (aż 10,6 pkt przewagi), 3. miejsce zajmował słynny Stefan Kraft. W drugiej serii Kotowi już tak dobrze nie poszło, spadł na aż 10. pozycję, niemniej pokazał, że potencjał jest. Wygrał Fettner.

Punkty GP zdobyli także Jarosław Krzak (po świetnym drugim skoku na 133,5 m awansował o 4 „oczka”, na 12. miejsce) i Adam Niżnik (23.); słabszy występ -zanotowali bardziej doświadczeni Stefan Hula (37.) i Klemens Murańka (40. na 41 sklasyfikowanych).

Wyniki: