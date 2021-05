Skoki narciarskie. Maciej Kot został ojcem, jego żona Agnieszka urodziła syna. Ma na imię Filip

Co się stało z dokumentacją rewaloryzacji parku Jordana? Znów kontrowersje wokół pożaru miejskiego archiwum

Piętrzą się kontrowersje wokół pożaru miejskiego archiwum w Krakowie. Do radnych miejskich oraz dziennikarzy docierają sprzeczne informacje na temat cennych akt, które miały zostać bezpowrotnie utracone. Chodzi m.in. o dokumentację dotyczącą rewaloryzacji parku Jordana z 2006 roku. W odpowiedzi na interpelację radnego Łukasza Maślony władze miasta poinformowały, że uległa zniszczeniu. Gdy o to zapytaliśmy, urzędnicy przekazali, że... w informacji pojawiły się "mało precyzyjne określenia". - Nadal nie wiemy, co zostało zniszczone w pożarze - podkreślają. - Mam nadzieję, że w poprawionej odpowiedzi dowiem się, skąd wyniknęło zamieszanie - komentuje Maślona. Tymczasem w Katowicach trwa ratowanie archiwaliów, które udało się wyciągnąć strażakom jeszcze podczas akcji gaśniczej. Z naszych ustaleń wynika, że udało się osuszyć ok. 2 metrów dokumentów. Da się z nich odczytać informacje.