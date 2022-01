Skoki narciarskie na żywo. Wyniki konkursu Pucharu Świata w Bischofshofen 2022, transmisja live stream online TCS

Wyniki skoków narciarskich w Bischofshofen. Dziś kwalifikacje i konkurs NA ŻYWO 6.01

Do czwartkowego konkursu Turnieju Czterech Skoczni z Bischofshofen awansowało tylko trzech z pięciu zgłoszonych Polaków (odpadli 51. Jakub Wolny i 52. Paweł Wąsek, brakło im niewiele). W dzisiejszych kwalifikacjach najlepiej spisał się Dawid Kubacki, który po skoku na 134,5 m długo zajmował 1. miejsce, a ostatecznie eliminacje zakończył w „10”, na 10.. pozycji, co jest jego najlepszym wynikiem w sezonie.

Skoki narciarskie Bischofshofen 2022 - wyniki na żywo

Skoki narciarskie na żywo w TV i internecie (live stream online)

Pogoda pokrzyżowała plany organizatorów Turnieju Czterech Skoczni. Trzecie zawody przeniesiono z Innsbrucka do Bischofshofen (z wtorku na środę), natomiast dziś na skoczni im. Paul Ausserleitnera odbędzie się „planowo” czwarty konkurs. Zmiana jest taka, że poprzedzą go kwalifikacje, które miały się zostać przeprowadzone dzień wcześniej. Ich wyniki ustalą pary do systemu KO pierwszej serii konkursowej.