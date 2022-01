Skoki narciarskie na żywo. Wyniku konkursu Pucharu Świata w Bischofshofen 2022, transmisja live stream online TCS

Wyniki skoków narciarskich w Bischofshofen. Dziś kwalifikacje i konkurs NA ŻYWO 6.01

Pogoda pokrzyżowała plany organizatorów Turnieju Czterech Skoczni. Trzecie zawody przeniesiono z Innsbrucka do Bischofshofen (z wtorku na środę), natomiast dziś na skoczni im. Paul Ausserleitnera odbędzie się „planowo” czwarty konkurs. Zmiana jest taka, że poprzedzą go kwalifikacje, które miały się zostać przeprowadzone dzień wcześniej. Ich wyniki ustalą pary do systemu KO pierwszej serii konkursowej.