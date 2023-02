Skoki narciarskie. Oni zarabiają najwięcej w Pucharze Świata 2022-2023. Lider rankingu ma premię 1,6 miliona złotych

Premie za Puchar Świata w skokach narciarskich. Granerud na liście przed Kubackim i Kraftem

Na oficjalnej liście płac są 83 nazwiska, zamyka ją Austriak Ulrich Wohlgennat z kwotą 100 CHF (z 1 punkt PŚ). Ci najlepsi mają dużo, dużo więcej.

Lider zestawienia Halvor Egner Granerud w 26 wycenianych startach (drużynowo i indywidualnie) plus premia za triumf w Turnieju Czterech Skoczni (aż 100 tys.) zarobił łącznie 328 200 CHF. Licząc średni kurs franka szwajcarskiego z dzisiaj (poniedziałek, 13.02) - 4,86 zł, daje prawie 1,6 mln. Co ciekawe, ma niemal tyle, co dwóch następnych zawodników na tej liście płac.