Skoki narciarskie. Oni zarobili najwięcej w Pucharze Świata 2022-2023. Ranking premii PŚ

Nowe stawki w PŚ w w skokach narciarskich

W tym sezonie są nowe, większe stawki. Poprzednio triumfator indywidualnego konkursu zagarniał 10 tys. franków szwajcarskich, teraz to już 12 tys. CHF. Czyli ok. 57 tys. zł (przy kursie 1 CHF = 4,75 PLN).

Drugie miejsce to premia 9,5 tys., 3. - 7,5 tys., 4. - 6 tys., 5. - 5,2 CHF. Kasę dostają wszyscy, którzy dostali się do czołowej „30”, czyli awansowali do serii finałowej.

Do tego doliczyć trzeba bonus za triumf w kwalifikacjach, wyceniany na 3 tys. CHF. Przy idealnych wynikach, skoczek w weekend może się wzbogacić o 30 tys. CHF, to 142,5 tys. PLN.