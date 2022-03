Skoki narciarskie. Oto skład reprezentacji Polski na Puchar Świata w Oberstdorfie. Do kadry wraca Andrzej Stękała

Kadra Polski na PŚ w skokach w Oberstdorfie

PŚ w Oberstdorfie: Stękała znów powalczy o punkty, Czekał na to prawie dwa miesiące

Do PŚ wraca Stękała, który poprzedni występ zaliczył pod koniec stycznia w Titisee-Neustadt. Ostatnie kilka tygodni spędził na startach w Pucharze Kontynentalnym. W marcu prezentował się bardzo dobrze, m.in w Lahti zajął 2. miejsce, a w niedzielę wygrał konkurs w Zakopanem (więcej o tych zawodach - TUTAJ). Ten cykl już się skończył, więc jeśli Stękała ma się jeszcze pokazać szerszej publiczności, to tylko w PŚ.

Z drugiej strony - zostały już tylko loty (w Oberstdorfie i tydzień później w Planicy), a z podejścia do MŚ na „mamucie w Vikersund Stękała nie może być zadowolony. Wrócił do pierwszej kadry, lecz na treningach nie przekonał sztabu do siebie, odesłany został do domu. Wyszło mu to na dobre, bo wygrał wspomniane zawody PK na Wielkiej Krokwi. Teraz w kadrze PŚ formalnie zastąpił Kacpra Juroszka.