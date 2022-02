Skoki narciarskie Pekin 2022 WYNIKI. Kamil Stoch tuż za podium w konkursie olimpijskim na dużej skoczni. Złoto zdobył Marius Lindvik [12.02]

Stoch mógł mieć medal, gdyby któryś z dwóch najlepszych spisał się słabiej. Do tego nie doszło. 140 m skoczył Lindvik, 138 m miał liderujący Kobayashi, a to oznaczało, że to Norweg mógł fetować złoto. Wyprzedził Japończyka i Geigera. Nasz zawodnik znalazł się na 4. pozycji, 4,1 pkt od podium.