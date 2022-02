Skoki narciarskie. Piotr Żyła na podium Pucharu Świata w Lahti [WYNIKI 25.02]

Piotr Żyła wskoczył na podium Pucharu Świata w Lahti. To jego najlepszy wynik w sezonie

To pierwszy po igrzyskach olimpijskich start w Pucharze Świata. W piątkowej rywalizacji, przeniesionej do Finlandii po rezygnacji Sapporo, planowano kwalifikacje, ale je odwołano, dopuszczając wszystkich 68 chętnych do konkursu.

Podobnie jak tuż przed igrzyskami, w PŚ najsolidniej z naszej ekipy zaprezentował się Piotr Żyła, ale tak dobrego występu chyba nie spodziewał się sam. Na półmetku rywalizacji miał 6. miejsce, do podium tracił 6,1 pkt. To sporo, ale w trudnych warunkach (padający śnieg) - do odrobienia.

W serii finałowej Żyła oddał świetny skok (129,5 m, z obniżonego rozbiegu) i ostatecznie awansował o trzy „oczka”. To dopiero drugie podium dla reprezentacji Polski w sezonie.

Awans, i to efektowny - aż o 12 pozycji, zaliczył w drugiej serii Kubacki, który ostatecznie był 13. Stoch zanotował spadek o 3 miejsca, na 24. Pozostali Polacy nie zdobyli punktów PŚ.