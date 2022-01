Skoki narciarskie. Piotr Żyła z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Co z igrzyskami olimpijskimi w Pekinie?

Żyła złapał koronawirusa

"Przepraszam bardzo. Nie jestem zakażony koronawirusem. tylko wyszedł mi pozytywny test na obecność koronowirusa. A to jest różnica i to duża różnica. A czuje się świetnie. Wasze zdrowie. A objawów spodziewam się dopiero jutro, jak przesadzę z lekarstwem. A ja lubię się leczyć" - napisał Żyła na FB, opatrując wpis zdjęciem szklanki z... piwem.

Co ciekawe, sam zainteresowany z dużym sceptycyzmem pochodzi do tematu:

To kolejny przypadek koronawirusa w naszej reprezentacji w tym sezonie. Jeszcze w 2021 r. z tego powodu pauzowali Klemens Murańka i Tomasz Pilch. Podczas ostatniego PŚ, 14-16 stycznia w Zakopanem, zabrakło Dawida Kubackiego, który też został zakażony. Dziś, czwartek 20.01, okazało się, że przymusowa przerwa czeka też Żyłę.

Żyła z koronawirusem. Co z igrzyskami w Pekinie?

Potwierdzenie zakażenia znacznie komplikuje przygotowania mistrza świata z Oberstdorfu do igrzysk olimpijskich. Podczas obowiązkowej izolacji (10 dni, może zostać skrócona przez lekarza) czeka go przerwa w treningach. Ponadto, aby wylecieć z reprezentacją do Pekinu 31 stycznia, zawodnik musi mieć negatywny wynik kolejnych czterech testów. Wynik pierwszego z nich ma być pomyślny dla zawodnika na 5 dni przed wylotem (czyli jeśli skoczek miałby planowo lecieć z kadrą, przeprowadzony musiałby być 26 stycznia), ostatniego - na dobę przed. Jeśli więc - jak sugeruje Żyła - wynik badania może być błędny, nie powinno być problemu ze spełnieniem warunków.