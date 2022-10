Skoki narciarskie. Po Letnich Mistrzostwach Polski trener Thomas Thurnbichler ma w kim wybierać przy ustalaniu kadry na Puchar Świata

Tylko Zniszczoł "przeskoczył" Kubackiego

Kubacki indywidualnie był poza zasięgiem, wyprzedził Piotra Żyłę (rok wcześniej w MP to on miał dublet, tym razem skończył z dwoma srebrami). Pierwszego dnia ustanowił rekord Średniej Krokwi - 108,5 m, ale potem, podczas „drużynówki” odebrał mu go Aleksander Zniszczoł (109 m). Ten ostatni miał indywidualnie najlepszy wynik z całej stawki, w tym rankingu nieoficjalnym wyprzedził Kubackiego. Dodajmy - jako jedyny podczas letnich MP, bo brązowy medalista olimpijski wcześniej wygrał kwalifikacje oraz zawody indywidualne.

- Olek skakał naprawdę wyśmienicie, poprawił rekord skoczni. Pokazał skoki, jakie prezentował przez całe lato, jego forma była na wysokim poziomie. Teraz jakby to potwierdził, miejmy nadzieję, że zrobi to też zimą - zaznaczył prezes PZN Adam Małysz.

Dodajmy, że Zniszczoł trenuje w kadrze B, a dobrym występem dał nowemu trenerowi kadry Thomasowi Thurnbichlerowi wyraźny sygnał, że warto dać mu szansę. Podobnie uczynił trenujący na co dzień poza reprezentacją, w tzw. grupie bazowej, Stefan Hula, który w konkursie indywidualnym wywalczył brąz (po pierwszej serii był 2.). Swoje nadzieje rozbudził także Klemens Murańka, indywidualnie był 8., w konkursie drużynowym miał 3. wynik i pomógł Wiśle zdobyć złoto.