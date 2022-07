Skoki narciarskie. Polacy rządzili w Grand Prix w Wiśle. Zwycięstwa odnieśli Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Zobacz zdjęcia

Grand Prix w Wiśle pierwszym testem Thurnbichlera. Jakie ocenić wyniki?

Po kiepskim poprzednim sezonie, w którym jedynym przebłyskiem był brązowy medal olimpijski Dawida Kubackiego (co, patrząc na jego wcześniejsze wyniki, uznać trzeba za niespodziankę), doszło to zmiany na stanowisku szkoleniowca - Michala Doleżala zastąpił Thomas Thurnbichler. Młody austriacki trener, dla którego to pierwsza samodzielna praca z seniorską reprezentacją, szybko jednak przekonał liderów naszej kadry (którzy są starsi od niego), że ma pomysł, jak wyciągnąć ich z kryzysu. Po trzech miesiącach jego pracy można uznać, że wszystko jest na dobrej drodze.

Kubacki skakał najlepiej z polskiej ekipy. Zasłużył na dobry wynik

Ważne jednak, że Biało-Czerwoni oddawali dobre skoki - daleki i równe - oraz odnosili sukcesy, bo inaczej byłyby powody do nerwowości. I to przez wszystkie dni. Piątkowe kwalifikacje wygrał Piotr Żyła, dzień później w konkursie to nie on odgrywał główną rolę, był 6. (spadł z 3. pozycji po I serii). Zwyciężył Kubacki, który na półmetku zajmował 8. lokatę; w drugiej serii poszybował jednak dużo dalej niż konkurenci, aż na 134,5 m. Pomogły mu sprzyjające warunki (potem się pogorszyły) oraz fakt, że po jego efektownym locie jury obniżyło belkę startową.