Skoki narciarskie - PŚ Zakopane 2022. Doping kibiców dodaje Polakom skrzydeł

W Zakopanem rok temu błyszczeli Norwegowie i Stękała

Teraz takie wyniki wzięlibyśmy w ciemno, bowiem forma Polaków jest daleka od oczekiwań. Rok temu o tej porze można było zakładać, że będą się liczyć w walce o podium. Teraz niektórzy walczą o to, by w ogóle dostać się konkursowej „50”, a awans do drugiej serii (30 najlepszych) jest dużym wyzwaniem. Na podium dotychczas był tylko Stoch (raz), a w czołowej „10” - na 14 konkursów - znalazł się jeszcze tylko Żyła, i to dopiero w miniony weekend. To ten ostatni wyrasta na lidera kadry, gdyż skacze bardzo stabilnie, najczęściej z naszych punktuje, choć zazwyczaj są to lokaty w drugiej i trzeciej dziesiątce. Ostatnio 7. miejsce w Bischofshofen było sygnałem, że aktualnego mistrza świata ze skoczni normalnej stać na więcej.