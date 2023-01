Skoki narciarskie. Ranking premii za wyniki w Pucharze Świata. Lider zarobił już prawie 1,2 miliona złotych. Polacy też są w czołówce

Skoki narciarskie. Duże premie za każdy weekend Pucharu Świata

Premia za wygrany konkurs to 12 tys. franków szwajcarskich (CHF), do tego można zarobić 3 tys. za najlepszy wynik w poprzedzających go kwalifikacjach. Biorąc pod uwagę, że w dany weekend zazwyczaj są dwie takie imprezy, zyskać można co tydzień 30 tys. CF.

Najwięcej zarobił dotychczas Halvor Egner Granerud - 252 350 CHF. Przy średnim kursie franka szwajcarskiego 4,7 zł daje to 1,186 miliona PLN! Niezły zysk ze trzy miesiące sezonu PŚ.

Norweg na koncie ma m.in. bonus aż 100 tys. CHF za triumf w punktacji Turnieju Czterech Skoczni. W dużej mierze dzięki temu jest na 1. miejscu w finansowym rankingu.

Drugi w tym zestawieniu jest Dawid Kubacki (lider PŚ), który z oficjalnych premii ma ponad 677 tys. PLN. Na 5. pozycji sklasyfikowany jest Piotr Żyła (357 tys. zł), 10. Kamil Stoch (214 tys.).