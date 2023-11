Skoki narciarskie. Reprezentacja Polski zamieniła słoneczną plażę na Cyprze na krainę lodu w Norwegii

Na Cyprze skoczkowie narciarscy integrowali się

- Celem zgrupowania był wysoce efektywny trening, jak i regeneracja. Za nami naprawdę wymagający okres przygotowań do zimy. W ostatnim czasie schodziliśmy z obciążeń treningowych, z pełną uwagą, by teraz osiągnąć fizyczny szczyt - powiedział trener naszej kadry skoczków Thomas Thurnbichler. - Zawodnicy byli poddawani testom na platformie dynamometrycznej. Widzieliśmy naprawdę obiecujące wartości, w przypadku niektórych najlepsze od początku naszej współpracy. Mam powody do zadowolenia.

Pierwsze "punktowane" skoki Polacy oddadzą 24 listopada (piątek) w kwalifikacjach do zawodów PŚ w Ruce (w Finlandii mają być dwa indywidualne konkursy). To więc już ostatnia prosta przygotowań. Biało-Czerwoni w ubiegłym tygodniu przebywali w nietypowym dla skoczków miejscu - na Cyprze. Tam w ciepłym klimacie - wraz z rodzinami - nasi reprezentanci mogli odzyskać trochę świeżości po ciężkich treningach. A także zintegrować się w większej grupie.

Pierwsze skoki Polaków na śniegu, czas na zgrupowanie w Lillehammer

W niedzielę reprezentanci Polski przenieśli się z plaży do krainy lodu - do Norwegii, w Lillehammer przez kilka szlifować będą formę na naśnieżonej skoczni. To ich pierwsze "zimowe" skoki podczas przygotowań do tego sezonu. Na tym zgrupowaniu, które potrwać ma do najbliższego piątku, są już wszyscy zawodnicy powołani na PŚ w Ruce: