Skoki narciarskie. Skład reprezentacji Polski na FIS Grand Prix w Hinzenbach. Zabraknie Kamila Stocha

Teraz do Austrii na letnie konkursy na igelicie nasi zawodnicy udają się w niemal najmocniejszym składzie. Zabraknie jedynie Kamila Stocha, któremu w występie przeszkadzają sprawy zdrowotne (były mistrz olimpijski rozchorował się). Pozostała piątka to także skoczkowie przypisani do kadry A.

Dla skoczków z kadry A będzie to powrót do rywalizacji od zawodów GP w Szczyrku na początku sierpnia. W zawodach tydzień wcześniej wystąpili młodzi skoczkowie z zaplecza głównej reprezentacji.

Skład reprezentacji Polski na zawody FIS Grand Prix w Hinzenbach

Obiekt w Hinzenbach nie jest łatwy dla skoczków narciarskich

Jak podał trener Thomas Thurnbichler, kadra do Austrii udaje się w czwartek. Przed Polakami trochę treningów.

- Potrenujemy fizycznie, by mięśnie były gotowe do rywalizacji w sobotę i niedzielę. W piątek oddamy też kilka skoków, by zawodnicy złapali rytm obiektu w Hinzenbach. Podobnie działaliśmy przed rokiem i wyszło to dość dobrze - powiedział Thurnbichler, cytowany przez oficjalną stronę PZN.