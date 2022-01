Skoki narciarskie. Stefan Hula dobrymi skokami w Zakopanem zwiększył swe szanse na miejsce w kadrze na igrzyska w Pekinie

Ze wspomnianych igrzysk Hula wrócił z brązowym medalem w drużynie i ogromnym niedosytem po indywidualnym występie. Po pierwszej serii konkursu na normalnej skoczni był sensacyjnym liderem. W drugiej nie obronił miejsca na podium, był 5., co i tak jest świetnym wynikiem.

W kolejnym dwóch sezonach nie udało się jednak wrócić do takiej formy. Najlepszy wynik z tego okresu to 17. miejsce (styczeń 2019 w Zakopanem). Słaby początek zimy w 2020 r. (występy w Wiśle i w Niżnym Tagile), przy sukcesach innych, oznaczał zamknięcie drogi do kadry na PŚ. W bieżącym sezonie Hula pokazał się wcześniej tylko w Wiśle, ale też nie przekonywał. Pewna stabilizacja na przyzwoitym poziom przyszła w idealnym momencie, przy okazji Pucharu Świata w Zakopanem, po którym będzie ogłoszona kadra na Pekin.