Skoki narciarskie. Trener Thomas Thurnbichler przed PŚ w Ruce: "W świetle reflektorów jest Kubacki. To zdejmie presję ze Stocha"

Trener kadry skoczków narciarskich Thomas Thurnbichler przed Pucharem Świata w Ruce (25-27 listopada) zapowiada walkę Polaków o czołowe lokaty.

Jakie ma Pan oczekiwania po występie zawodników w Pucharze Świata w Ruce w najbliższy weekend?

Chciałbym, żebyśmy podtrzymali ten rozpęd, którego nabraliśmy w Wiśle, aby znów rywalizować na najwyższym poziomie. Mam nadzieję, że każdy z zawodników zaprezentuje się na swoim najlepszym możliwym poziomie. Wiem, że jeśli tak się stanie, to możemy walczyć o podium, także o zwycięstwo. Z siedmiu powołanych na te konkursy zawodników czwórka nie wymaga komentarza: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła i Paweł Wąsek. Jakie były kryteria wyboru pozostałej trójki: Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny i Tomasz Pilch?

Od samego początku stosujemy taką filozofię, że jeśli skoczkowie są na zbliżonym poziomie, to szansę dostaną ci młodsi. Dla mnie ważny jest też potencjał - co jest do wydobycia z danego skoczka. Decyzja podjęta została przez wszystkich trenerów kadry, także z innych grup szkoleniowych, m.in. Maćka (Maciusiaka, trenera kadry B - przyp.). Wzięliśmy Kubę Wolnego, bo widzimy, że ma niewykorzystany potencjał, lepiej prezentował się także podczas treningów. Jeśli pokaże swoje najlepsze skoki, to może być w top 20, top 15. Tomek Pilch już zdobył punkty Pucharu Świata, jest młodym, obiecującym zawodnikiem. Olek Zniszczoł jedzie dlatego, że to on wywalczył dodatkowe miejsce dla Polski. Mamy zasadę, że jeśli ktoś powiększył w Pucharze Kontynentalnym naszą kwotę startową, to dostanie szansę w Pucharze Świata.

Niektórzy typowali, że pojadą najmłodsi - Jan Habdas i Kacper Juroszek.

Jeśli o nich chodzi, to trzeba wiedzieć, że skocznia w Ruce, ze zmiennymi warunkami wietrznymi, może być bardzo trudna. Uznaliśmy, że lepiej, by Jan Habdas wystartował w Pucharze Kontynentalnym. A Kacper Juroszek ma pewne problemy z plecami, także jest bardzo młody, więc zdecydowaliśmy, by go nie „spalić”, dać mu czas na dojście do pełni zdrowia. Jak będzie w formie, to dostanie swoją szansę.

Myśli Pan, że Dawid Kubacki, który w PŚ w Wiśle wygrał dwukrotnie, zdoła w Ruce podtrzymać fantastyczną formę?

Ostatnio prezentował się bardzo dobrze podczas treningów w Wiśle i Szczyrku, nadal był na tym samym, wysokim poziomie. Kluczowe jest to, że on zawsze chce poprawić swoje skoki, a one nigdy nie były i nie będą idealne. Zawsze ma w głowie, że trzeba nad tym pracować. Dzięki temu łatwiej będzie mu utrzymać poziom.