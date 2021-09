Skoki narciarskie. W Letniej Grand Prix w Hinzenbach w "10" znaleźli się Piotr Żyła i Dawid Kubacki WYNIKI 25.09

Do Austrii trener Michal Doleżal zabrakł mocny skład. Po pauzie do kadry wrócili Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Kamil Stoch. Dla tego ostatniego to były pierwsze oficjalne skoki po problemach z kostką, których nabawił się w lipcu podczas GP w Wiśle (wtedy wygrał piątkowe kwalifikacje, ale w weekendowych konkursach nie wystąpił). Po konkursie w na normalnej skoczni, która Stochowi niezbyt pasuje, może stwierdzić, że nie jest źle.

W piątek podczas dwóch sesji treningowych i kwalifikacji za każdym razem najlepszy był Ryoyu Kobayashi. W pierwszej serii sobotniego konkursu Japończyk także wywalczył 1. miejsce, po skoku na 90,5 m, wyprzedzał o 1,3 pkt rodaka Yukiyę Sato oraz o 2,9 pkt Niemca Andreasa Wellingera.