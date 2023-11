Skoki narciarskie. W Ruce rozpocznie się Puchar Świata 2023-24. Polacy wśród kandydatów do Kryształowej Kuli

Ważna zmiana w polskich skokach narciarskich przyniosła dobry efekt

Okazało się jednak, że Austriak potrafił się dogadać z kadrowiczami na tyle, by ci skakali na wysokim poziomie. Dawid Kubacki skończył sezon na 4. pozycji w PŚ (przypomnijmy, że końcówkę odpuścił, z uwagi na sytuację rodzinną), Piotr Żyła był 6., a do tego obronił tytuł mistrza świata na normalnej skoczni. Teraz do sezonu cała nasza ekipa przystąpi z większą pewnością siebie.

- Ufam temu, co robimy i jestem przekonany, że niebawem będziemy zbierać profity. Czuję głód skakania i mam głęboką wiarę w to, że będzie dobrze - przyznał Stoch na stronie PZN. - Obecnie skacze mi się dobrze. To nie są idealny próby, ale chyba nigdy nie oddam idealnych skoków. Zawsze będę do nich dążył. Póki co, mam nad czym pracować, natomiast pojawiają się naprawdę dobre skoki. Dają mi dużo satysfakcji. Brakuje jeszcze regularności.