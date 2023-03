Skoki narciarskie. W składzie reprezentacji Polski na Puchar Świata w lotach w Planicy jest zmiana

Zmiana w polskiej reprezentacji na PŚ. Stękała wraca na skoki w Planicy

W porównaniu do składu na niedawne zawody w Finlandii w naszym składzie jest jedna zmiana. Miejsce Tomasza Pilcha zajął Andrzeje Stękała, niedawno pokazywał przyzwoite skoki na 'mamucie" w Vikresund podczas Raw Air. Teraz też będzie miał okazję wystąpić w zawodach w lotach.

Skład reprezentacji Polski w skokach narciarskich na PŚ w Planicy

Skoki na Letalnicy zaliczane będą do cyklu Planica 7

Pierwsze skoki w PŚ w lotach narciarskich już w czwartek (o nietypowej porze - godz. 10:30). Na ten dzień zaplanowano kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego, przewidzianego na piątek (godz. 15). Dodajmy, że wyniki całej rywalizacji w Słowenii zaliczane są do minicyklu Planica 7, w którym do zgarnięcia będzie dodatkowa premia finansowa.