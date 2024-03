Skoki narciarskie WYNIKI. Aleksander Zniszczoł dzisiaj na podium PŚ w lotach w Planicy, Piotr Żyła też wysoko. Wygrał fenomenalny Huber

Efektowne skoki dzisiaj w finale Pucharu Świata. W Planicy był show

Wielki finał sezonu Pucharu Świata - konkurs lotów w Planicy - miał przebieg i oprawę godną rangi wydarzenia. Dopisała pogoda, skoki były dalekie i efektowne, a sędziowie nie żałowali zawodnikom "20" za styl (na taką zasłużył m.in. 20-letni Amerykanin Erik Belshaw). Dla polskich kibiców najważniejsze było to, że do końca w walce o podium liczył się nasz reprezentant. Co więcej - stanął na nim.

Po serii próbnej można było mieć nadzieję na dobry występ Polaków. Najlepszy w niej okazał się Aleksander Zniszczoł, który uzyskał 242 m. Na 4. pozycji sklasyfikowany został Piotr Żyła, na 9. Kamil Stoch; dopiero 25. (na 28 skaczących) był Dawid Kubacki.