Skoki narciarskie WYNIKI. Dawid Kubacki dzisiaj tuż za podium Pucharu Świata w Sapporo. Wygrał Stefan Kraft

Kubacki wygrał dzisiaj kwalifikacje PŚ w Sapporo. Co za skok!

Kwalifikacje, rozegrane dzisiaj tuż przed konkursem, wygrał Dawid Kubacki. Startował jako ostatni, dwukrotnie musiał schodzić z belki, bo wiało za mocno. Gdy już jednak skoczył, było efektownie. Poleciał na 144,5 m i zajął 1. miejsce. Wyprzedził najgroźniejszego rywala w klasyfikacji Pucharu Świata - wicelidera Halvora Egnera Graneruda.

Z pozostałych Polaków trzech dostało się do konkursu: 10. był Piotr Żyła, 14. Kamil Stoch (to jego występ w głównych zawodach PŚ nr 400!), 17. Aleksander Zniszczoł. Odpadł Paweł Wąsek (59.), który w trakcie lotu miał problemy i musiał "awaryjnie" lądować na 102 m. Przepustki do konkursu nie uzyskał także 51-letni (!) Noriaki Kasai (55. lokata)., który w zastępstwie chorego kolegi znów znalazł się w kadrze Japonii na konkurs PŚ.