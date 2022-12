Skoki narciarskie WYNIKI. Dawid Kubacki wygrał konkurs PŚ w Titisee-Neustadt. Był dzisiaj poza zasięgiem rywali

Znakomite skoki i wyniki Polaków dzisiaj na otwarcie PŚ w w Titisee-Neustadt

Kwalifikacje, rozegrane tuż przed niedzielnym konkursem, po raz kolejny w tym sezonie rozbudziły nadzieje Polaków na sukces. Podobnie jak w piątek, ponownie najlepszy okazał się Dawid Kubacki (141 m), tym razem 4. był Piotr Żyła; dobrze spisał się też Kamil Stoch - 8. lokata. Awansowała cała nasza siódemka.

Okazało się, że to był dobry prognostyk. Do drugiej serii dostało się potem czterech naszych skoczków, a trener Thomas Thurnbichler miał wielkie powody do zadowolenia. Najlepszy wynik w sezonie notował Paweł Wąsek - 12., w czołowej „10” plasowali się: 7. Kamil Stoch, 5. Piotr Żyła, a liderem był Kubacki. Co więcej, ten ostatni wręcz znokautował rywali, bo jego przewaga na półmetku wynosiła aż 12,6 pkt. Skoczył 139,5 m, o 6 metrów dalej niż drugi w stawce Halvor Egner Granerud.