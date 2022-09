Skoki narciarskie WYNIKI. Dawid Kubacki zwyciężył w Grand Prix w Hinzenbach. Nie dał szans rywalom

Skoki narciarskie w Hinzenbach. Kubacki przez dwa dni Grand Prix miał świetne wyniki

W konkursach na skoczni normalnej, ale rozmiarowo bardzo małej (K-85, HS-90) zabrakło wielu zawodników ze światowej czołówki. Dodatkowo już na sobotnich kwalifikacjach udział w GP zakończył Japończyk Ryoyu Kobayashi, który został zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kombinezon. Mocną kadrę wystawili tylko Polacy, byli zawodnicy z kadry A, dla których to powrót do „poważnego” skakania po dwóch miesiącach przerwy. Ostatni występ mieli pod koniec lipca w GP w Wiśle; później do Courchevel wysłaliśmy „drugi” skład, a ostatnio w Rasnovie zaprezentowali się tylko Stefan Hula i Paweł Wąsek (był wtedy 2.).

W Hinzenbach Polacy mieli odgrywać główne role, kwalifikacje (aż pięciu w „10”) rozbudziły apetyt na biało-czerwoną dominację. Ostatecznie można się było cieszyć z triumfu Kubackiego, wygrał zasłużenie i w efektownym stylu. Dość powiedzieć, że w Hinzenbach oddawał tylko bardzo dobre skoki.