Skoki narciarskie WYNIKI. Dominacja Austriaków w drugim konkursie PŚ w Trondheim. Polacy z punktami, ale poza czołową "10" Artur Bogacki

Stefan Kraft wygrał środowy konkurs PŚ w Trondheim Fot. pap/EPA/Geir Olsen

Wyniki Pucharu Świata w skokach narciarskich w Trondheim pozostawiły w naszej ekipie niedosyt. W środowym konkursie (13.03) na dużej skoczni, zaliczanym do Raw Air, do drugiej serii awansowała cała nasza piątka, ale na koniec żadnemu z Biało-Czerwonych nie udało się załapać do czołowej "10". Zmagania zdominowali Austriacy, zajęli cztery pierwsze miejsca, wygrał Stefan Kraft.