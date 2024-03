Skoki narciarskie WYNIKI. Dzisiaj konkurs drużynowy Pucharu Świata w Lahti wygrała Norwegia. Polska na 4. miejscu

Bardzo nieprzewidywalne wyniki dzisiaj w Lahti. Skoki Zniszczoła z różnicą 50 metrów

W drugiej wystąpił wracający do kadry na PŚ Maciej Kot. Jego próba nie była udana, przy bardzo korzystnym wietrze miał skok dzisiaj tylko na 111,5 m, uzyskał łączną notę gorszą od Żyły o ponad 30 pkt. Takie wyniki musiały oznaczać spadek w rankingu. Okazało się, że na 6. pozycję (32,3 pkt od podium). Ładny skok Stocha - 123,5 m - poprawił nastroje i pozycję. Nasza drużyna była 4., ale ze znaczną (31,9 pkt) stratą do podium (47,1 pkt do liderującej Austrii).

Zamykający w naszej ekipie pierwszą rundę Zniszczoł spisał się najlepiej - poszybował na 127,5 m, dzięki czemu Polska ekipa obroniła 4. lokatę. Na półmetku Biało-Czerwoni tracili 26,8 pkt do podium (Niemcy) i 62,4 pkt do Norwegów, którzy wrócili na 1. miejsce (21,1 pkt przed Austrią).

Wyniki dzisiaj w drugiej serii nie przyniosły wielkich zmian. Skoki Polaków były równiejsze

Nadzieja na podium była, bo historia konkursów drużynowych pełna jest sensacyjnych roszad. Wyniki dwóch pierwszych skoków naszych reprezentantów nie były jednak na tyle dobre, by móc poważnie w to wierzyć. Żyła uzyskał notę o ponad 10 pkt gorszą niż w I serii, Kot natomiast choć wyraźnie się poprawił (119 m), to rywale byli dużo lepsi. Nasza ekipa nadal była 4., lecz starta do medalu rosła - to było już 45,3 pkt (84,6 pkt do Norwegii, która jeszcze powiększyła przewagę).