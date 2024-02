Skoki narciarskie WYNIKI. Dzisiaj podium Polaka w Lake Placid był bardzo blisko. Piotr Żyła zajął 4. miejsce

Dobre skok i wyniki dzisiaj w pierwszej serii w Lake Placid. Tylko jeden "klepnął bulę"

Konkurs skoków dzisiaj w Lake Placid, do którego zawodnicy przystąpili "z marszu" - bez odwołanych kwalifikacji (zgłosiło się tylko 50 skoczków) i serii próbnej, dla kibiców w naszym kraju był emocjonujący do końca. To za sprawą faktu, że po pierwszej serii w walce o podium liczył się Piotr Żyła. Była szansa na najlepszy jak na dzisiaj wyniki w sezonie.

"Wewiór" wykonał skok na 125 m, przy korzystnej rekompensacie za wiatr, co dawało mu dzisiaj 3. miejsce. Tak dobrego wyniku w tym sezonie Żyła nie miał. Tracił sporo, 7,8 pkt do lidera Stefana Krafta (w sobotę też prowadził, ale potem zawalił drugi skok i spadł na 24. miejsce) i 4,7 pkt do Lovro Kosa (Słoweniec wygrał pierwszy konkurs w Lake Placid). Z kolei nad 4. Philippem Raimundem nasz skoczek miał 1,5 pkt przewagi.