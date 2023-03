Skoki narciarskie WYNIKI. Dzisiaj Puchar Świata w Oslo mało udany dla Polaków. Tylko Dawid Kubacki w "10". Wygrał Anze Lanisek

Skoki Polaków w pierwszej serii dzisiaj w PŚ w Oslo poniżej oczekiwań. Liczyliśmy na lepsze wyniki

Konkurs dzisiaj w Oslo był drugim etap zaliczanym do klasyfikacji Raw Air. Ten pierwszy - kwalifikacje w piątek - zakończyły się zwycięstwem Dawida Kubackiego. Nasz zawodnik w serii próbnej przed głównymi zawodami w Oslo miał bardzo dobry skok, zajął 2. miejsce w tym nieoficjalnym rankingu. Nic dziwnego, że do właściwej rywalizacji przystępował w roli jednego z głównych faworytów do zwycięstwa.

W pierwszej serii jednak skoki Polaków nie były dzisiaj aż tak dobre, jak byśmy sobie życzyli. Wyniki były poniżej oczekiwań, z konkursem szybko pożegnali się Jakub Wolny, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszoczoł (jemu brakło niewiele do "30", był 31.).

Dopiero na 16. pozycji wylądował faworyzowany Kubacki, nie udało mu się powtórzyć wcześniejszych skoków. Przed nim znalazł się m.in. Piotr Żyła (14.), który z kolei dzień wcześniej w sesji treningowej i kwalifikacjach miał bardzo słabe wyniki. Najlepiej na półmetku zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo był dzisiaj Kamil Stoch - na 9. pozycji. Z tym, że strata do podium była spora, aż 8,3 pkt.