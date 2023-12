Skoki narciarskie WYNIKI. Dzisiaj w kwalifikacjach PŚ w Lillehammer Polacy wykonali normę. Najwyżej Żyła, najniżej... Kubacki

Z Polaków najlepsze skoki w Lillehammer dzisiaj miał Żyła. Wyniki innych - do poprawki

W dwóch seriach treningowych, przeprowadzonych przed kwalifikacjami, najlepsze wyniki z polskiej ekipy miał Piotr Żyła. Uzyskał 95 i 97,5 m (druga odległość ze wszystkich startujących ma tym etapie). Najgorzej wypadł Aleksander Zniszczoł - 88 i 85 m.

Do kwalifikacji na skoczni normalnej (HS 98) przystąpiło 62 zawodników. Polacy normę w piątek wykonali, awansowali w komplecie do konkursu. Nie wszyscy jednak mają powody do dużej satysfakcji.

Najlepszy w naszej ekipie był Piotr Żyła, po skoku na 97 m znalazł się w czołowej "20". Przyzwoite próby wykonali Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł (gdyby to był konkurs, dostaliby się do II serii). Poprawił się też Kamil Stoch (przypomnijmy - wraz ze Zniszczołem sensacyjnie nie dostali się drugiego konkursu PŚ w Ruce), który był tuż za nimi, ale to wciąż nie ten poziom.