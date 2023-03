Skoki narciarskie WYNIKI Dzisiaj w PŚ w Lahti polska drużyna stanęła na podium. Jest sukces, ale i niedosyt

Skoki dzisiaj w Lahti zaskoczyły. Była szansa na lepsze wyniki Polaków

Niemniej naszemu zespołowi udało się uzyskać najlepszy wynik w sezonie. Trzeba przyznać, że to był dość dziwny konkurs. Bardzo kiepski skoki przytrafiły kandydatom do medalu już na początku. W drugiej grupie - sprawę Słoweńcom komplikował Domen Prevc (95 m i tylko 79,2 pkt), a Norwegom - Daniel Andre Tande (101 m, 83 pkt), który "przebił" słaby skok Robert Johanssona (111 m, 101,8 pkt). Dla porównania - najlepsi tego dnia mieli wyniki powyżej 140 pkt za skok.

Wyniki PŚ w Lahti przyniosły niedosyt. Nasze skoki dzisiaj mogły być na miarę 2. miejsca

Pozycja wyjściowa do walki o podium była bardzo dobra. Aby jednak liczyć na sukces, poprawić się musiał zwłaszcza Żyła, na półmetku niespodziewanie najsłabsze ogniwo w naszej ekipie (117,4 pkt). W drugiej próbie "Wewiór" zrobił swoje, pofrunął na 132 m i przewaga na konkurencją wzrosła (33,1 pkt nad Słowenią). Po skoku Wąska było to 29,7 pkt, a dystans do lidera zmniejszył się do 12,9 pkt. Wszystko dobrze układało, aby dzisiaj uzyskać znakomity wynik.