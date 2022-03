Skoki narciarskie WYNIKI. Kamil Stoch dzisiaj w Pucharze Świata w Oslo (Raw Air) walczył o zwycięstwo. Niedosyt jest duży

Skoki narciarskie. Dzisiaj szansa na dobre wyniki była ogromna

Niedzielne kwalifikacje do konkursu w Oslo były lepsze dla Polaków (awansowała cała szóstka), ale już nie dla Stocha, który był dopiero 45. (najwyżej z Polaków znalazł się Piotr Żyła - 9.). Nasz mistrz zdecydowanie lepiej spisał się w pierwszej serii konkursowej. Poleciał na 129 m, w pięknym stylu (jedna z not to „20”!), miał jeszcze dodane punkty za niekorzystny wiatr. Został liderem, a kilkunastu rywali skaczących po nim nie zdołało go wyprzedzić.