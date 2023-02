Skoki narciarskie WYNIKI. Konkurs drużyn mieszanych w MŚ w Planicy wygrali Niemcy. Polska na 8. miejscu

Polski mikst w MŚ w skokach w Planicy miał walczyć o czołową "8". To wynik na miarę możliwości.

Biorąc pod uwagę słabą formę naszych pań, to nawet z mocnym Piotr Żyłą (mistrz indywidualny z Planicy) i Kamilem Stochem (6. lokata w sobotnim konkursie) na wiele nie mogliśmy liczyć. To się potwierdziło. Kinga Rajda nie przełamała niemocy, później Stoch podciągnął nasz łączny wynik, ale i tak po dwóch skokach strata Polski do najlepszych (prowadziła wówczas Norwegia) była gigantyczna - 52 pkt.

Wtedy nasza ekipa zajmowała 10. miejsce i celem wydawała się walka o czołową ósemkę, która przewidziana była do startu w drugiej serii. Tę lokatę w połowie pierwszej serii zajmowały Włochy, tylko o 5,9 pkt przed Polską.

Do niezłym skoku trzeciej w drużynie Nicole Konderli niby awansowaliśmy o "oczko", na 9. pozycję, ale dystans do premiowanej strefy (8. była Szwajcaria) wzrósł do 17,4 pkt. Pytanie brzmiało, czy Żyła wykrzesa z siebie aż tyle sił (i chęci), by odrobić aż tyle w rywalizacji z Gregorem Deschwandenem.