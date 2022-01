Skoki narciarskie WYNIKI. Konkurs w Bischofshofen wygrał Daniel Huber. W Turnieju Czterech Skoczni triumfował Ryoyu Kobayashi

Kwalifikacje PŚ w Bischofshofen średnio udane dla Polaków. Świetny wynik znów uzyskał KObayashi

Przełożenie jednego z konkursów TCS wymusiło zmianę programu finałowej imprezy cyklu. W czwartek w Bischofshofen rozegrano bowiem i kwalifikacje, i konkurs. W polskiej ekipie zapewne są mieszane uczucia, bowiem forma naszych skoczków nadal jest nierówna.

Już w kwalifikacjach odpadli Jakub Wolny i Paweł Wąsek, a do wykonaniu planu minimum zabrakło im niewiele, zajęli, odpowiednio, 51. i 52. miejsce, czyli tuż za „50”, która później w systemie KO walczyła w konkursie. Zadowolony mógł być Kubacki, który po świetnym skoku (134,5 m) kwalifikacje ukończył na 10. pozycji, co jest jego najlepszym wynikiem w sezonie. W konkursie los skojarzył go z Piotrem Żyłą, który z kolei nieco zawiódł, bo 41. lokata to rezultat poniżej oczekiwań. Awansował też 35. Andrzej Stękała, jego rywalem był Clemens Aigner.