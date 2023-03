Skoki narciarskie WYNIKI. Kwalifikacje PŚ w Oslo dzisiaj udane dla Polaków. Na otwarcie Raw Air najlepszy był Dawid Kubacki

Wyniki treningu w Oslo niekorzystne dla Żyły Skoki dzisiaj były słabe...

W najważniejszej dzisiaj próbie wyniki były jednak pozytywne, cała szóstka Biało-Czerwonych plan minimum wykonała, dostała się do konkursu. W "50" nie udało się znaleźć m.in. wracającemu do PŚ Robertowi Johanssonowi.

Wystarczające skoki Polaków w kwalifikacjach PŚ w Oslo. Najlepsze wyniki miał Kubacki

Do kwalifikacji (prologu Raw Air) przystąpiło 61 zawodników. Przepustkę do zawodów wywalczył wracający do PŚ Jakub Wolny, który podczas swojej ostatniej bytności w elicie (na przełomie stycznia i lutego w Tauplitz/Bad Mitterndorf i Willingen) miał z tym problem. Miejsce po koniec piątej dziesiątki wiele optymizmu jednak nie daje.