Skoki narciarskie. Wyniki kwalifikacji PŚ w Engelbergu dzisiaj dobre dla Polaków. Dawid Kubacki był trzeci, wygrał Halvor Egner Granerud

Świetne skoki Kubackiego dzisiaj na treningu

W sesji treningowej Kubacki przypomniał, kto w tym sezonie skacze najlepiej w Pucharze Świata. Lider klasyfikacji uzyskał w pierwszej serii 138 m i zajął 1. miejsce w tym nieoficjalnym rankingu (bez not za styl). W drugiej serii był 6. (128,5 m), a z Polaków przed nim znalazł się Kamil Stoch (4.), który w tej próbnej sesji oddał dwa dobre skoki (wcześniej też był w „10”; za 5. Piotrem Żyłą).

W późniejszych kwalifikacjach przepustkę do głównych zawodów uzyskało 6 Polaków. Odpadł tylko Tomasz Pilch, który z grona 58 skoczków nie przebił się do konkursowej „50”. Był 52., tuż za... Simonem Ammanem, który wrócił do PŚ, ale jest bez formy.