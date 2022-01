Skoki narciarskie - wyniki kwalifikacji PŚ w Innsbrucku. Sensacja! Kamil Stoch nie dostał się do konkursu Artur Bogacki

Kamil Stoch kwalifikacji PŚ w Innsbrucku nie zaliczy do udanych. Wyniki są poniżej oczekiwań

Skoki narciarskie Innsbruck 2022 - WYNIKI. Dziś odbyły się kwalifikacje do trzeciego z konkursów Turnieju Czterech Skoczni. Zmagania na Bergisel nie do końca były dla Polaków udane, bowiem we wtorkowym konkursie Pucharu Świata nie zobaczymy całej naszej reprezentacji. Przepustki nie uzyskał Kamil Stoch, co jest sporą niespodziankę.