Skoki narciarskie WYNIKI NA ŻYWO. Mistrzostwa świata w lotach Vikersund 2022 z udziałem Polaków [PROGRAM, TRANSMISJA LIVE STREAM ONLINE]

W MŚ w Vikersund czekamy na dalekie loty i dobre wyniki

To będzie impreza numer 2 w rankingu ważności w tym sezonie, po igrzyskach olimpijskich w Pekinie. Zmagania w MŚ w Vikersund, na skoczni uznawanej za największą na świecie, będą miały inną formułę. W kwalifikacjach wyłonionych zostanie 40 zawodników (na nie 50 jak w PŚ), którzy następnie w ciągu dwóch dni oddadzą łącznie cztery punktowane skoki (a nie dwa, jak np. w Pucharze Świata).

Dodatkowo spodziewać się można dalekich lotów. Rekord obiektu to 253,5 m, tyle uzyskał w 2017 r. Stefan Kraft. To także najlepszy wynik na świecie. Rekord Polski to 251,5 m Kamila Stoch (w Planicy).

Trener Michal Doleżal do rywalizacji w mistrzostwach świata w Vikersund desygnował sześciu skoczków (nie wszyscy wystartują). Pięciu skakało ostatnio w PŚ w Oslo (Raw Air). Do reprezentacji Polski wraca Andrzej Stękała. Ten zawodnik miał świetny poprzedni sezon, ale w tym nie odnalazł dawnej formy. Teraz wraca do kadry na MŚ w lotach.