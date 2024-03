Skoki narciarskie - wyniki na żywo VIKERSUND 2024. Dzisiaj Puchar Świata w lotach na zakończenie Raw Air

Skoki w Vikersund mogą być dalekie. Wyniki zawodów w lotach robią wrażenie

Wyniki na żywo z Puchar Świata w Vikersund - skok po skoku

Jakie wyniki dzisiaj w Vikersund uzyskają Polacy? Skoki narciarskie w tym sezonie dobiegają końca

To będzie przedostatni weekend w tym sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich, a Polacy na razie mają tylko jedno miejsce na podium - 3. w Lahti był Aleksander Zniszczoł. Czy dzisiaj wyniki dadzą nadzieję na poprawę? Nasi kibice liczą przede wszystkim na wspomnianego Zniszczoła. W lotach potrafi błysnąć Piotr Żyła. Nadal coś do udowodnienia mają Dawid Kubacki Kamil Stoch, niedawni liderzy kadry.

Program PŚ w lotach narciarskich w Vikersund dzisiaj. Skoki dla wybranych

Zasady uczestnictwa w PŚ w Vikersund są inne niż w zwykłych zawodach. Do piątkowego prologu przystąpi 50 zawodników, do konkursu w sobotę - 40. Natomiast do niedzielnej rywalizacji dopuszczonych zostanie już tylko 30 najlepszych z klasyfikacji Raw Air; w samych zawodach będą trzy serie - w ostatniej wystąpi tylko 10 czołowych w rankingu.