Skoki narciarskie WYNIKI. Niedziela w Pucharze Świata w Willingen mało udana dla Polaków. Stoch odpadł w kwalifikacjach

Niedzielne skoki zaczęły się dla polskich kibiców od bardzo smutnej informacji. W kwalifikacjach odpadł bowiem Kamil Stoch (51.). Ostatnio nie był w wysokiej dyspozycji, miał problemy. A nie chce być zawodnikiem, który walczy "tylko" o wejście do dziesiątki, czy - jak ostatnio - do drugiej serii. Stąd ryzykowna decyzja w kwestii techniki skoku.

- Szukam klucza, który mógłby odwrócić skoki. Zdecydowaliśmy się na ekstremalny ruch, wóz albo przewóz, nie ma innego wyjścia - mówił Stoch przed kamerą Eurosportu. - Nie cierpię stagnacji, chcę robić coś dobrze. Nie zrobiłem dziś tego tak, jak miałem, gdyby było to ekstremum w dobrych ramach, to by zadziałało. Nie sprostałem temu zadaniu.