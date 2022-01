Skoki narciarskie wyniki. Niezły występ Polaków dziś w konkursie drużynowym w Bischofshofen - 5. miejsce

Patrząc na wyniki dotychczasowych zawodów indywidualnych, nie tylko w Bischofshofen, trudno było się spodziewać, by Polacy mogli liczyć na włączenie się do walki o podium. A jednak im się to udało przez pół konkursu. Może to krok do lepszej przyszłości w tym sezonie?

Ekipa w składzie Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Paweł Wąsek (debiutant w drużynówce) i Dawid Kubacki skakała, jak „starych dobrych lat” - i to nawet bez odesłanego do domu Kamila Stocha. Po występie pierwszego Żyły Biało-Czerwoni zajmowali 2. miejsce, dobre próby zaliczyli później Stękała i Wąsek. Z podium polski zespół spadł dopiero w ostatniej grupie. Paradoksalnie, wówczas Kubacki oddał najlepszy skok z naszej kadry, ale przyszło mu się mierzyć z najlepszymi na świecie. Spisał się niewiele gorzej niż Marius Lindvik, Daniel Huber czy Ryoyu Kobayashi, którzy wcześniej błyszczeli na tej skoczni. Na taki występ wszyscy czekaliśmy.