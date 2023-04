Skoki narciarskie WYNIKI. Piotr Żyła dzisiaj na podium Pucharu Świata w Planicy! Wygrał Stefan Kraft

Kamil Stoch skorzystał z dobrych warunkach, lądował na 225 m, w dobrym stylu (m.in. od sędziego z Finlandii dostał maksymalną notę - 20 pkt). To jednak nie wystarczyło do tego, by odegrać znaczącą rolę w konkursie. Nasz mistrz sklasyfikowany został na 10. miejscu.