Skoki narciarskie - wyniki PŚ. Dzisiaj w Lahti Aleksander Zniszczoł był wysoko, pozostali nasi zawodnicy bez punktów

Skoki dzisiaj w Lahti bez Kubackiego. Wyniki Polaków od początku były różne

W Lahti zaplanowano aż trzy konkursy. "Maraton" zaczął się w piątek, gdy uczestnicy PŚ odrobili zaległe zawody ze stycznia ze Szczyrku. Przypomnijmy, że w polskiej reprezentacji nie było dzisiaj Dawida Kubackiego, który zamiast do Finalndii, został wysłany do Austrii na treningi.

Sesja treningowa przed piątkowym konkursem nie dawała optymizmu - najlepszy z naszej ekipy Aleksander Zniszczoł był 20.

Seria kwalifikacyjna zasygnalizowała, że Polaków stać na lepsze skoki dzisiaj. Zniszczoł zameldował się w czołowej "10", na 6. pozycji (wygrał Stefan Kraft), 15. był Kamil Stoch, 21. Piotr Żyła.

Wracający do kadry na konkursy w Lahti Maciej Kot i Paweł Wąsek też awansowali do głównych zawodów, ale z odległych lokat, odpowiednio 45. i 48. To wyniki dzisiaj dużo poniżej oczekiwań.