Skoki narciarskie. Wyniki PŚ w lotach w Vikersund: ostatni konkurs dla Hubera, premia za Raw Air dla Krafta. Zniszczoł znów w "10"

Finał Raw Air godny rangi wydarzenia: efektowne skoki, niesamowite wyniki w Vikersund

W niedzielne popołudnie przeprowadzono wielki finał Raw Air. Zawody były bardzo nietypowe. Przystąpiło do nich tylko 30 skoczków - najlepszych z klasyfikacji generalnej norweskiego minicyklu (z Polaków zabrakło Macieja Kota, który w rankingu był 31.), a w programie były trzy serie konkursowe. Z tym, że po każdej odpadało 10 najsłabszych. Takiego wynalazku w PŚ jeszcze nie było...

Z Polaków tylko skoki Zniszczoła dzisiaj były przyzwoite. Wyniki reszty w Vikersund dużo poniżej oczekiwań

Honor naszej ekipy po raz kolejny w tym sezonie uratował Aleksander Zniszczoł. Wyszedł mu znakomity skok, lądował na 243 m (to jego rekord życiowy) i zasygnalizował dyspozycję na walkę o podium. Po pierwszej serii (z trzech planowanych) był w czołówce, z podium zepchnął go dopiero zamykający stawkę Stefan Kraft.

Polak zajmował 4. miejsce, a do 3. Domena Prevca tracił 1,7 pkt. W lotach to prawie jak nic... Daleko z przodu (24 pkt przed Zniszczołem) był Daniel Huber, który z obniżonej belki skoczył 244 m i miał 16,2 pkt przewagi nad Kraftem.

Jeśli ktoś miał mało kombinacji w Raw Air, to w drugiej serii dostał ich więcej... Zawodnicy skakali nie według aktualnej kolejności konkursu, a na podstawie rankingu całego minicyklu. Zniszczoł aż tak rewelacyjnie nie skoczył - 219,5 m - ale awansował do finałowej serii, z 6. miejsca. Mógł nawet liczyć na podium, bo tracił do niego 15,5 pkt. Liderem pozostawał Huber, przed Kraftem.